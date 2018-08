Lana Del Rey ignorou os pedidos de muitos fãs e confirmou que irá atuar no Festival Meteor, que se realiza entre 6 e 8 de setembro, em Israel. “Acredito que a música é universal e que deve ser usada para nos aproximar”, escreveu a cantora no Twitter, acrescentando que a decisão de o fazer não é uma tomada de “posição política”.

A cantora norte-americana garantiu que percebe a preocupação dos fãs e dos artistas (como Lorde e Natalie Portman) que, nos últimos tempos, se recusaram a atuar em Israel demonstrando assim apoio aos palestinianos, mas afirmou que " independentemente daquilo que considere ser “certo ou errado" vai tocar em Telavive e para as crianças "com uma energia calorosa e com ênfase na temática da paz”.

"Às vezes não concordamos com a política dos locais onde tocamos ou mesmo com a do nosso país — às vezes nem sequer nos sentimos seguros (…), mas somos músicos e temos dedicado as nossas vidas à estrada”, acrescentou, além de ter feito um paralelismo com os EUA. "Cantar aqui na Califórnia não significa que as minhas opiniões estejam alinhadas com as do meu atual governo ou, por vezes, ações desumanas”.