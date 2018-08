O corpo de uma mulher foi esta manhã encontrado junto às rochas da praia da Arriba, na zona do Guincho, em Cascais.

De acordo com o Correio da Manhã, um pescador alertou as autoridades por volta das 11h00. O corpo foi recuperado, mas as manobras de reanimação revelaram-se infrutíferas.

A vitima, com cerca de 50 anos, não tinha consigo qualquer documento de identificação. O capitão do Porto de Cascais, o comandante Pereira da Terra, disse ao CM que, até ao final da manhã, não tinha sido emitido qualquer alerta quanto ao desaparecimento de banhistas.

A Polícia Marítima de Cascais está agora a investigar o caso.