A Polícia do Condado de Seminole, na Flórida, partilhou no seu Facebook oficial a história heroica de Bill Dunn, um polícia que salvou a vida de uma criança que ficou esquecida no carro pela sua mãe.

De acordo com as autoridades, a menina, de três anos, ficou presa no carro, onde passou uma noite inteira, depois da sua mãe, Casey Keller, de 33 anos, ter ido comprar bebidas alcoólicas e no regresso a casa se esquecer da mesma no veículo.

Ao encontrar a criança nesta situação, Bill Dunn fez de tudo para a salvar e correu com a menina nos braços para o carro da polícia, onde a tentou reanimar e ligou o ar condicionado depois de achar que esta já estaria sem vida.

“Infelizmente, não achei que ela estivesse viva quando cheguei. Não lhe senti o pulso. Mas quando o ar frio a atingiu foi quando comecei a notar os olhos dela meio que a tremelicar”, contou o polícia no vídeo partilhado nas redes sociais.

Depois de transportar a menina para o hospital e, passadas algumas horas, tudo acabou por terminar da melhor forma.

Após três dias de internamento, a criança acabou por sair do hospital e conheceu o homem que lhe salvou a vida.

A mãe, Casey Keller, foi acusada de negligência e, neste momento, está detida com uma fiança que ronda os 12.000 euros.

