Um acidente com quatro viaturas ligeiras obrigou ao corte da circulação no Intenerário Complementar 17—CRIL, no sentido Algés-Amadora, esta segunda-feira, em Lisboa.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, em declarações à Agência Lusa, o acidente, que ocorreu junto à saída para o Restelo, terá acontecido por volta das 15h20 e ainda não se sabe o número de feridos. Contudo, há ainda uma vítima encarcerada.

As autoridades que estão no local estão a desviar o trânsito para a Estrada Nacional 117—N117 e ainda não se sabe a que horas será restabelecida a circulação.