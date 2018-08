O ex-jogador do Manchester United Lee Sharpe demonstrou-se pouco impressionado com a performance de José Mourinho nesta época, como treinador. Lee Sharpe afirmou esta segunda-feira, em declarações à Sky News: “Eu estou à espera que ele seja despedido antes do Natal”.

Isto aconteceu após o jogo do Manchester United contra Brighton, depois da equipa de Mourinho perder por 2 a 3.

"A atitude que ele tem não pode continuar. Não nos está a levar a lado nenhum. Se assim for, as pessoas que estão à volta dele vão dizer que não é possível e que a atitude dele não nos levará ao topo. Por isso, precisamos de mudar", sublinhou ainda Lee Sharpe.