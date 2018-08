"Um vídeo lamentável que apaga o desastre que foi o programa de ajustamento grego e branqueia todo o comportamento das instituições europeias". Foi desta forma que o ex-porta socialista João Galamba classificou, no Twitter, esta segunda-feira o vídeo do ministro das Finanças, Mário Centeno, sobre o fim de oito regastes financeiros à Grécia.

A troika saiu esta segunda-feira da Grécia e o ministro das Finanças vestiu a pele de presidente do Eurogrupo para saudar os gregos e "o dia especial" para aquele país da zona euro, numa versão em modo vídeo. Resultado? Ganhou críticas até dentro do próprio PS, e ataques do Bloco de Esquerda, como foi o caso de José Gusmão: "Um vídeo ridículo para quem tem alguma noção do que aconteceu na Grécia, insultuoso para os gregos e esclarecedor para os portugueses. Ainda alguém tem dúvidas sobre se o governo ganhou um representante no Eurogrupo ou vice-versa?", disse no twitter o membro da comissão política José Gusmão.

Quem também foi bastante duro com Centeno foi o antigo ministro das Finanças grego, Yannis Varoufakis: "Parece propaganda norte-coreana", atirou o ex-governante que bateu de frente com a comissão europeia e Eurogrupo para renegociar o resgate financeiro grego no início do governo do Syriza. Varoufakis contestou a estratégia, mas perdeu.