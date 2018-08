Os ovos são dos alimentos mais versáteis: podem ser usados para fazer omeletes, bolos, panquecas... Mas muitos preferem-nos simples, mexidos ou escalfados, estrelados ou cozidos. Mas sabe quantos ovos pode comer por dia?

Antigamente, era incutido que o ideal era comer apenas dois ovos por semana. Aparentemente, estes dados estão desatualizados – bastou trocar uma palavra neste conselho para fazer toda a diferença: “Uma pessoa com condições de saúde normais pode comer dois ovos por dia sem qualquer problema”, disse a nutricionista Keri Gans, autora do livro The Small Change Diet, ao site Women’s Helath.

Mas é preciso ter outros aspetos em conta: “É preciso olhar para a dieta como um todo e perceber de onde vêm as gorduras saturadas. É saudável comer dois ovos por dia, mas se gosta deles mexidos com queijo por cima, acabou de aumentar em muito a quantidade de calorias e gorduras saturadas ingeridas”, explica a especialista.

Para Grans, o número ideal de ovos por dia difere consoante o resto da dieta: um ovo grande tem cerca de 80 calorias, cinco gramas de gordura e seis de proteína. Por isso, se já ingere muita gordura e proteína ao longo do dia, comer uma omelete ao pequeno-almoço não é boa ideia... Mas se sabe que não irá ingerir muitas destas substâncias, não há qualquer problema em comer dois ovos num dia. É tudo uma questão de equilíbrio.

De acordo com a página do Observatório Agrícola, “a produção anual de ovos é superior a 1,5 milhões de ovos e o consumo per capita em Portugal é de 175 ovos por ano”.

E o colesterol? Sempre se associou o ovo a altos níveis deste componente – um ovo grande tem 186 mg de colesterol. Ora, a American Heart Association aconselhava um consumo máximo de 300 mg por dia – valores acima destes poderiam provocar problemas como entupimento das artérias ou ataques cardíacos. No entanto, esta recomendação foi retirada em 2015, não tendo sido imposto qualquer limite - novos estudos dizem que as gorduras saturadas (essas sim) têm um maior impacto na saúde cardiovascular.

Segundo dados do Relatório da Saúde 2018 , realizado pelo Serviço Nacional de Saúde, “Em 2015, as doenças cérebro-cardiovasculares foram responsáveis por 29,7% das mortes ocorridas em Portugal. Só em 2014, o acidente vascular cerebral isquémico representou cerca de 20 mil episódios de internamento. Apesar de continuarem a ser a principal causa de morte, situaram-se abaixo dos 30%, pela primeira vez”.

“A hipertensão arterial é um dos fatores de risco cardiovascular, que afeta 36% dos portugueses entre os 25 e os 74 anos”, revela o mesmo documento.

E a questão das claras? São mais saudáveis que a gema? “Alguns nutrientes só existem na gema, explica a nutricionista Beth Warren ao mesmo site. “As vítimas solúveis encontram-se nas gemas. Por isso, se não ingerirmos esta parte do ovo, estamos a remover a gordura, sim, mas estamos também a remover muito do valor nutritivo deste alimento”, acrescenta.

Devemos então comer ovos todos os dias? As nutricionistas são unânimes: o segredo para uma dieta equilibrada está na variedade. “Normalmente não recomendo a ingestão de um alimento em particular todos os dias”, diz Beth Warren, que aconselha a criar ‘ciclos’ de três dias para variar a alimentação.