O tradicional desfile do Dia da Independência na Indonésia, na cidade de Probolinggo, está a gerar polémica. Um grupo de crianças de um jardim de infância desfilou vestido de combatentes do Daesh.

As meninas marchavam pelas ruas usando véus negros e armas de cartão. As imagens foram divulgadas na internet e gerou-se uma onda de críticas, tendo mesmo o presidente do Conselho Representativo do Povo, Bambang Soesatyo, apelidado o momento de “espetáculo inapropriado”. “Esse tipo de tratamento pode perturbar as ideias das crianças”, acrescentou.

O The Guardian avança que o jardim de infância em questão já pediu “profundas desculpas” pela situação. "Nunca pensámos que teria este impacto. O importante era que as crianças fizessem parte do desfile e que estivessem contentes", disse a direção recusando a ideia de que pretendia incitar à violência.

A ideia da organização era educar as crianças, mostrando as dificuldades atravessadas pelo o Islão, “para aumentar a fé e a devoção à Alá”.

On Independence Day yesterday, a video of a schoolboy climbing a flagpole in west Timor went viral on Indonesian social media. Today another video went viral: kindergarteners in black niqab carrying guns joined Independence Day carnival in Probolinggo, East Java #17an #RI73 pic.twitter.com/yN9tdyZwz5 — Yenni Kwok (@yennikwok) 18 de agosto de 2018