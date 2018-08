O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou que pretende recandidatar-se nas próximas eleições legislativas, em outubro de 2019. O anúncio da sua nomeação foi dado no domingo, pelo Partido Liberal.

No mesmo dia, o primeiro-ministro canadiano e líder do Partido Liberal participou numa marcha de orgulho LGBT, em Montreal onde afirmou que queria praticar uma “política positiva”.

"Continuo a acreditar na política positiva. Estou profundamente convencido de que, apesar da polarização que vemos no mundo, do populismo, da política do medo e da divisão, continuar positivo, juntar as pessoas, procurar formas para insistir nos nossos valores comuns além das nossas diferenças, é o único meio para construir um país mais forte, um mundo mais forte", afirmou.

O primeiro-ministro prometeu ainda a redução das desigualdades económicas e o aumento do nível de vida dos povos nativos. Esta será a quarta candidatura de Trudeau, uma vez que já tinha sido eleito em 2008 e reeleito em 2011 e 2015.