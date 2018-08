Um acidente que envolveu três veículos obrigou ao corte da A2 perto da área de serviço do Seixal, no distrito de Setúbal. A colisão aconteceu por volta das 5h33, e causou feridos ligeiros, avança fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) à TVI24.

“O acidente causou dois feridos ligeiros que foram transportados ao Hospital Garcia de Horta, em Almada. A A2 esteve cortada para a assistência aos feridos e remoção das viaturas tendo a circulação sido restabelecida na totalidade às 06:41”, afirma a fonte.

Duas viaturas de mercadorias e uma ligeira embateram ao quilómetro 13 da autoestrada que liga Lisboa ao Algarve, mesmo a seguir à área de serviço do Seixal.