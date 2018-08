Tourada. E se fosse no Urban Beach?

As touradas despertam-me sentimentos contraditórios: nunca vi nenhuma, não pretendo ver, mas sou a favor da sua existência. Faz parte da história do país e os touros lidados só existem porque há touradas. Caso contrário, ninguém criava um bicho de mais de 500 quilos durante anos, em que goza de uma liberdade como nenhum outro, treinando-se em campo aberto para se tornar “guerreiro”.

Também é óbvio que as touradas vão acabar com o tempo, pois são cada vez menos as praças existentes, atendendo a que o público vem diminuindo de ano para ano. As novas gerações acreditam que os animais são pessoas e qualquer dia vão tentar acabar com as selvas, já que os leões comem os outros animais e por aí fora. Para os mais fundamentalistas, explico desde já que não estou a falar de animais domésticos...

Posto isto, diga-se que os amantes das touradas fizeram na Praça de Toiros de Albufeira algo inqualificável e que contribuíram mais para o fim das corridas de touros do que milhares de defensores dos animais. O espetáculo, visto pelo país, de homens inofensivos a serem agredidos barbaramente por alguns cobardes é chocante e não se percebe como o ministro da Administração Interna não tomou posição pública. Os invasores antitouradas foram detidos e amarrados pelas forças de segurança e mesmo assim foram espancados de todas as maneiras e feitios. Houve um que até teve direito a levar com uma bandarilha nas costas, além de socos e pontapés, enquanto era levado pelo GNR de serviço.

Se as imagens que captaram as agressões tivessem sido obtidas à porta da discoteca Urban Beach, em Lisboa, o que teria acontecido? Não haveria já alguém detido? O ministro não teria ordenado o encerramento compulsivo do espaço? Não se entende como já passaram quase duas semanas e ainda ninguém se sentou em frente de um juiz. A imagem que se dá é que há dois pesos e duas medidas para crimes semelhantes. O que é muito mau.