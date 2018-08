Há cerca de 60 concelhos que durante esta segunda-feira vão estar em risco máximo de incêndio, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Faro é o distrito com mais concelhos em risco máximo (oito), seguido de Bragança (sete) e Santarém, Castelo Branco e Guarda (ambos com quatro). Também em Leiria, Portalegre, Coimbra, Aveiro, Porto e Braga estão sob a mira das autoridades.

Mais de uma centena de concelhos, espalhados por todos os distritos à exceção de Évora e Setúbal, estão sob risco muito elevado de incêndio.

O cálculo feito pelo IPMA para determinar o nível de risco de incêndio – que pode ir de “reduzido” a “máximo” – tem como base as condições de temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação observadas às 13h00 em cada dia e nas 24 horas anteriores.

Todo o território de Portugal continental está sob aviso amarelo até às 22h00 desta terça-feira devido às altas temperaturas previstas.

Para esta segunda-feira, as temperaturas máximas vão variar entre os 31º Celsius (para a Guarda) e os 38º Celsius (para Évora, Santarém e Leiria). No que toca as mínimas, Guarda e Bragança ficam pelos 16º Celsius, enquanto Portalegre tem a mínima mais alta com 25ºC-