Um incêndio que deflagrou num edifício em Aubervilliers, perto de Paris, provocou sete feridos, dos quais cinco são crianças que se encontram em estado grave.

Segundo um porta-voz dos bombeiros de Paris, citado pela Lusa, o incêndio já foi dado como controlado.

As chamas deflagraram num prédio de dois andares e estiveram a ser combatidas por cerca de 100 bombeiros. No entanto, para já ainda não se conhece as causas do incêndio.