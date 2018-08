Sébastien Corchia já é oficialmente jogador do Benfica. O lateral-direito francês de 27 anos foi anunciado este domingo pelas águias, onde chega por empréstimo do Sevilha, válido até ao final da temporada, por forma a suprir a ausência do nigeriano Ebuehi, que se lesionou com gravidade no joelho esquerdo (foi hoje operado) e constituir assim uma alternativa a André Almeida.

O internacional gaulês (uma ocasião) já treinou, de resto, este domingo às ordens de Rui Vitória, conforme informaram as águias. Ao site do Benfica, Corchia, que na época passada cumpriu 20 jogos pelo Sevilha, onde chegou após três anos como titular indiscutível no Lille, apresentou-se com discurso pleno de ambição.

"É uma grande felicidade estar no Benfica, porque é o maior clube de Portugal. Conheço a história, sei que ganhou o título nacional 36 vezes e conquistou duas vezes a Liga dos Campeões. Estou muito orgulhoso por poder envergar esta camisola. Agradeço ao Benfica ter confiado em mim. Sei que os adeptos estão sempre com a equipa e criam uma grande atmosfera e pretendo jogar o máximo de jogos possíveis, ao meu melhor nível e ajudar a equipa ao máximo para poder partilhar títulos esta época. Estou a 100 por cento para o Benfica, pronto para dar tudo em campo e para ganhar, porque o Benfica é um clube que ganha", realçou, antes de se descrever como jogador: "Sou um lateral que gosta de subir no flanco, dou tudo em campo. Gosto de atacar e de defender, sou muito ativo no corredor. Estou super orgulhoso e quero começar já."

Corchia, refira-se, ainda não poderá dar o seu contributo à equipa encarnada esta terça-feira, na primeira mão do playoff de acesso à Liga dos Campeões frente aos gregos do PAOK, por não estar inscrito na prova. Em princípio, todavia, já será elegível para o dérbi com o Sporting, agendado para o próximo sábado.