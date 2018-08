Nos últimos dias tem circulado uma notícia sobre a minha família, que eu quero esclarecer. Sem entrar em muitos detalhes sobre a gravidez da minha esposa e quando tudo parecia estar a correr bem, tivemos a infeliz notícia de que nos deparávamos com uma gravidez ectópica, resultando em uma cirurgia de emergência, onde a gravidez foi interrompida. Juntamente com a minha esposa, tivemos a ilusão de que o nosso terceiro filho nasceria em Portugal, assim como as nossas filhas Vivienne e Ruby nascidas em 2013 e 2015. Não quero, ainda assim, perder a oportunidade de agradecer a Deus por proteger a minha mulher durante aqueles dias de muitas dores, que terminou em cirurgia. Embora não seja uma situação fácil, nós respeitamos a sua vontade e aceitamos o que hoje poderia ser e não é. Esperamos um dia encontrar no céu este filho, que é hoje mais um anjo. Dou graças aos médicos e enfermeiros do Hospital da Luz, em Lisboa, pela atenção dada à minha mulher, agradeço aos treinadores, jogadores e outros membros da equipa pela sua ajuda e compreensão durante aqueles dias de angústia, aos meus parentes e a todos as pessoas que enviaram as suas orações e mensagens de apoio durante os últimos dias. À minha esposa Alexis Montero agradeço por mostrar mais uma vez o quão forte é, EU TE AMO. Agora resta apenas olhar para a frente e aproveitar este meu último ano em Portugal dentro e fora dos relvados. Obrigado a todos vocês. Família Montero.

