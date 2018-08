Os dois mantinham uma relação estranha. Jonathan Davis, o vocalista dos Korn, pediu o divórcio em outubro de 2016 mas o casal surgiu num direto do Facebook em dezembro do ano passado.

De acordo com o TMZ, esta sexta-feira o músico interpôs uma providência cautelar que visava impedir o contacto da mulher com os dois filhos e o cão da família. Jonathan alega que Deven era toxicodependente há mais de 20 anos e que o último namorado desta desmaiou quando levava os filhos do cantor a casa, depois de consumir heroína e cocaína.

Ainda segundo a revista digital, Deven Davis estava desaparecida há uma semana depois de ter saído de uma unidade de tratamento de toxicodependência. Antiga atriz de cinema pornográfico, Deven estava casada com Jonathan desde 2004.