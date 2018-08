O papel de Viúva Negra no filme “Vingadores: Guerra do Infinito” vale a liderança na lista. No entanto, Scarlett Johansson está 24 milhões de euros abaixo do ator mais bem pago em 2017.

Ainda segundo a Forbes, esse título pertence a Mark Wahlberg. O ator ganhou cerca de 59,7 milhões de euros entre junho de 2017 e junho de 2017.

Nos homens, a lista deste ano ainda não foi revelada. A avaliar pelo ranking das personalidades, George Clooney arrecadou 210 milhões de euros e Dwayne Johnson 109 milhões de euros.

Entre as mulheres, no segundo lugar, com 24,6 milhões de euros, aparece Angelina Jolie, que assinou um contrato com a Disney para o filme “Maléfica II”, que começou a ser rodado em maio e deverá estrar em 2020.

Jennifer Aniston é a terceira atriz mais bem paga, com um total de 17,1 milhões de euros. Uma verba inferior há que ganha com patrocínios e publicidade, indica a Forbes.

A líder do ano passado, Emma Stone, não aparece agora entre as dez mais bem pagas de Hollywood.

1. Scarlett Johansson: 35,6 milhões de euros

2. Angelina Jolie: 24,6 milhões

3. Jennifer Aniston: 17,1 milhões

4. Jennifer Lawrence: 15,8 milhões

5. Reese Witherspoon: 14,5 milhões

6. Mila Kunis: 14 milhões

7. Julia Roberts: 11,4 milhões

8. Cate Blanchett: 11 milhões

9. Melissa McCarthy: 10,5 milhões

10. Gal Gadot: 8,7 milhões