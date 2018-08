De acordo com a revista People, não é exigida experiência para a função, apenas conhecimento básico relativamente à segurança com a comida e uma atitude positiva. A função do Kitchen Porter passará por manter a louça limpa e organizada para que a cozinha do Palácio de Buckingham flua naturalmente.

“Venha juntar-se a uma equipa de compromisso que trabalha de forma a preparar e servir comida segundo os mais elevados padrões de exigência”, lê-se no anúncio. “Ao manter a cozinha organizada e as áreas limpas assegurará que os chefs e assistentes tenham tudo o que precisam para servir as refeições ao longo do dia. Ocasionalmente, também poderá ajudar na preparação da comida”, continua.

O salário é atrativo: cerca de 19,935.80 libras por ano, ou seja, 22,210.59 euros. Por mês dá 1850 euros e inclui viver na residência real britânica.

Para ser admitido na função, é obrigatório ser britânico ou ter licença de trabalho.