Victor Espadinha está no centro das atenções. O ator exaltou-se as últimas ações de Bruno de Carvalho, e mostrou o seu desagrado com a atitude do ex-presidente do Sporting em público, tendo o momento ficado registado e sido divulgado pela CMTV.

“É preciso vir aqui um gajo com 80 anos para dizer a esse filho da mãe para desamparar a loja. Estou cansado desta m****”, gritou o ator em Alvalade, como mostraram as imagens divulgadas pela CMTV. “Eu com 80 anos ainda mando duas bofetadas nesse c*****”, acrescentou exaltado.

Depois destas declarações, foram vários os utilizadores que criticaram o ator nas redes sociais.

Quem não ficou indiferente às críticas foi o comediante Salvador Martinha, que defendeu Espadinha no Twitter.

“Os portugueses têm vergonha de pessoas emocionais e que se exaltam. Diminuíram o Espadinha como se não fosse legítima aquela reação. Como se não fosse legítimo sentir. Quantos não se sentem assim mas usam formas polidas. Somos do país em que o Sócrates se passeia alegremente”, escreveu o comediante.