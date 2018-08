O Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), em comunicado, explica que o reforço se deve ao pedido de apoio da Proteção Civil para a ativação de mais de 28 patrulhas militares.

O reforço tem como principal objetivo incrementar as ações de prevenção por todo o país – com especial atenção e incidência nos distritos de Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, que se encontram sob alerta vermelho para o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais.

"Os militares das Forças Armadas já empenhados e em prontidão estão também disponíveis para operações de vigilância aérea e terrestre, ações de pós rescaldo, reforço das ações de patrulhamento dissuasor e de apoio geral às operações de proteção e socorro que possam vir a ser desencadeadas", refere o Estado-Maior-General.