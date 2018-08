Sábado

Turquoise + Firgun @AC Mercado Negro, Aveiro

Se a música fosse uma cor, a de André Júlio seria turquesa. de Turquoise é o nome do seu mais recente projeto a solo, uma tentativa de encontrar na música, talvez essa mesma frequência harmónica de azul, que apazigua, que sugere um lugar pleno para se estar. Na primeira parte, Firgun convida todos a aparecer e desfrutar de canções sobre amores mal vividos e segredos que são de todos. A partir das 22h, com a entrada a ficar por 5€.

Gala de Abertura: FolkFaro 2018

Este evento renova-se a cada ano, na descoberta das tradições dos povos. Músicas e danças do mundo apresentam-se em todo o esplendor na capital algarvia, sendo a Gala de Abertura a grande montra do que se irá passar ao longo de nove dias de festival.

A 16ª edição do festival, organizado pelo Grupo Folclórico de Faro, decorre de 18 a 26 de Agosto, sendo o maior festival do género a sul do Tejo. Desfiles e animações de rua, espetáculos nas freguesias e noutros concelhos, programas especiais para crianças, idosos e reclusos, ateliers de dança e celebração ecuménica são bons motivos para acompanhar este grande evento. Os espetáculos de Folclore Internacional sucedem-se diariamente no Palco do Passeio da Doca nas restantes noites. A gala terá lugar esta noite, às 21h30, no Teatro das Figuras.



Domingo

Concerto de Bob O Vermelho na Covilhã

Ligado ao movimento Hip-Hop desde o inicio do século XXI, Bob O Vermelho é um Rapper/Produtor/Writer natural de Évora, Portugal. Faz parte de dois grupos de extrema importância no panorama Hip-Hop Eborense sendo eles o coletivo Sistema Intravenoso e o coletivo Matilha 401. Ao vivo apresenta o seu primeiro álbum “O VERMELHO” no Jardim Público Covilhã, a partir das 19h.

2 na BOSSA Carlos Veiga piano e voz Rodrigo Santo guitarra

Rodrigo Santo, guitarrista, compositor, arranjador, professor e solista, estudou na Escola Musiarte do Rio de Janeiro, considerada a Berklee, brasileira. Fundador integrante e compositor da banda Mr. Jam, grupo com enorme êxito no Brasil.

Em Portugal desde 2002, tem acompanhado diversos nomes conhecidos e participado de formações com grandes nomes da musica portuguesa. Já Carlos Veiga, pianista e cantor, apresenta-se com o repertório de bossa-nova e jazz standards. Carioca nascido em 1974, formou-se no Conservatório brasileiro de Musica, atualmente é professor e colabora com diversos projetos musicais. Os dois vão dar este concerto no Cascais Jazz Club, esta noite, às 21h30.