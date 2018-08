Em comunicado enviado à agência Lusa, a GNR diz que a apreensão ocorreu ontem, sexta-feira, no decorrer de uma operação de fiscalização que tinha como objetivo controlar as descargas de pescado no Porto de Pesca de Sines, no distrito de Setúbal.

“No decorrer da ação os militares detetaram que uma das embarcações tinha ultrapassado a cota diária de pesca permitida para aquela espécie. O infrator foi identificado e o pescado apreendido foi doado a várias instituições de solidariedade locais”, pode ler-se no documento.

Além disso, esta força de autoridade indica ainda que este tipo de fiscalizações tem como “objetivo último” a sustentabilidade ambiental, económica e social da atividade das pescas.