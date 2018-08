Uma agente de autoridade em Buenos Aires, na Argentina, pegou ao colo uma criança que não parava de chorar num hospital pediátrico em La Plata – local onde se encontrava a fazer horas extra de segurança.

Celeste Ayala, cansada de ouvir o bebé a chorar, pegou nele e deu-lhe de mamar. "Deve ter fome", pensou e, sem hesitar, deu-lhe o peito para que o bebé pudesse nutrir-se.

"Foi o meu instinto maternal", disse a agente a vários meios de comunicação locais.

O bebé tinha sido separado da mãe por ordem judicial, escreve o La Nation, e estava no hospital por não se encontrar bem de saúde.

A atitude desta mulher foi partilhada nas redes sociais por um colega seu. "Quero tornar público este grande gesto de amor que tiveste com este bebé. Sem o conheceres, não hesitaste nem um momento e agiste como se fosses mãe dele. Não te importaste com o cheiro e a sujidade dele, que tanto incomodaram os profissionais do hospital. Coisas assim não se vêem todos os dias", escreveu o colega da agente na fotografia que partilhou no Facebook.