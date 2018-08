De acordo com a imprensa local, o número de vítimas mortais subiu para 41. Os corpos têm de ser ainda reconhecidos, mas acredita-se que se trate da família Cecala – de quem não havia notícias desde a queda da ponte Morandi.

Caso se confirme, estas três vítimas mortais juntam-se assim às 38 vítimas que já foram, até ao momento, identificadas, entre as quais se encontram três crianças.

Recorde-se que, Itália cumpre, neste sábado, um dia de luto nacional e será também realizado e celebrado um funeral de Estado por todas as vítimas deste acidente trágico, onde estarão presentes cardeal e o arcebispo de Génova, assim como o Presidente da República, Sergio Mattrella, e o primeiro-ministro do país, Giuseppe Conte.

No local do acidente, as equipas de resgate continuam à procura de vítimas nos escombros.