Ana Sofia, secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, não hesita quanto ao grande desafio do seu gabinete: “Acima de tudo, mobilizar recursos para aquelas que são as áreas da inclusão e da deficiência”. Nesta entrevista que decorreu no seu gabinete no Ministério do Trabalho e da Segurança Social (MTSS) - e que pretendia ser um balanço destes quase três anos de legislatura - acabou por traçar um arco entre os desafios concluídos e os projetos para o futuro, como o voto em braille que será já posto à prova nas próximas eleições europeias, em maio de 2019. Em dezembro, Ana Sofia Antunes enfrenta um novo desafio: aos 37 anos, prepara-se para ser mãe.

Continua a usar as redes sociais - há muitos políticos que o fazem apenas durante a campanha. Usa-as como mais uma ferramenta para mostrar o seu trabalho ou é apenas um hábito pessoal?

É uma ferramenta. Até criei aquela página já depois de estar em funções, as primeiras publicações já são do período governativo. Tinha sim um perfil pessoal no Facebook, que continuo a ter, e que uso muito pouco (risos). Não tenho tempo. Mas a página é uma forma de transmitir informação como qualquer outra. Às vezes não conseguimos chegar a um jornal ou a uma televisão com facilidade ou com a rapidez que queremos. Sei que não é através do Facebook que chegamos a todos, há pessoas que estão fora desta rede - mas chegamos a um conjunto substancial de pessoas.

Há muitas pessoas que tentam contactá-la desse modo, recebe muitas mensagens?

Sim, bastantes.

