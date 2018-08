Um vídeo que circula nas redes compara a mais recente música de David Carreira, “O Problema é que ela é Linda”, com uma música brasileira chamada “F*** que Ela é Linda”, acusando o cantor de plágio.

A acusação aparece no dia em que o vídeoclip do tema chega aos dois milhões de visualizações.

A música de David Carreira é a número do top português tendo mesmo ultrapassado o hit de Drake, “In My Feeling”, que é banda sonora do desafio que circula pelas redes sociais no mesmo nome.

Recentemente David Carreira este envolvido noutra polémica por ter publicado o desafio #InMyFeelings – que concite em dançar fora, em cima ou dentro de um carro em andamento – tendo levado a PSP a investigar o vídeo.