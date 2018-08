As temperaturas voltam a subir este fim de semana e, por esse motivo, o Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Proteção Civil aumentou o Estado de Alerta Especial para o nível vermelho.

Os distritos de Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu estarão em alerta vermelho devido ao elevado risco de incêndio.

Alexandre Penha, adjunto nacional de operações da Proteção Civil, disse aos jornalistas que devido a esse risco é aconselhável evitar o uso de fogo nas “imediações de zonas florestais ou mesmo em zonas onde haja muito combustível disponível”.

A Proteção Civil, com o objetivo de evitar uma situação semelhante à que se viveu em Monchique este ano, irá fazer um “reforço ao nível dos comandos distritais de operações de socorro e das autarquias, no sentido de cooperarem com a Proteção Civil. Para além disso, foram pré-posicionados grupos de reforço”.

Estão ser feitos “todos os esforços para responder a alguma incêndio que possa surgir”, relembrando que o alerta vermelho se mantém até às 23h59 de segunda-feira.