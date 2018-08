Artur Torres Pereira, da Comissão de Gestão do Sporting, disse esta sexta-feira que não existe uma decisão judicial sobre a providência cautelar apresentada por Bruno de Carvalho, que pretende invalidar a sua destituição.

"Não foi proferida qualquer decisão pelo tribunal", disse Artur Torres Pereira hoje em conferência de imprensa. "Bruno de Carvalho veio mentir e destabilizar o clube", garantiu o responsável.

No entanto, a Comissão de Gestão disse hoje que Bruno de Carvalho foi até Alvalade com uma "mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma", porque a providência cautelar entregue por ele ainda está a ser analisada e que tudo o que o antigo presidente referiu esta manhã não passa de uma "mentira porque não existe qualquer decisão judicial que permita reassumir as suas antigas funções".

"Lamentamos e repudiamos este episódio", acrescentou o responsável.

Recorde-se que esta sexta-feira o antigo líder dos leões garantiu que era o presidente da SAD e deslocou-se até Alvalade para retormar funções.

Sousa Sintra, presidente da SAD do Sporting também se manifestou. O responsável disse que a equipa está "motivado para o jogo de amanhã", deixando o apelo aos sócios para irem ver o jogo.

"A união faz a força", disse o presidente leonino, adiantando que "a família está unida" e que "não há ninguém que consiga destabilizar o clube".

Apesar de admitir que o jogo não será fácil porque a equipa ainda precisa de alguns reforços, Sousa Sintra diz que está certo de que "vai ser um jogo para dar alegria aos sócios do Sporting".

"O clube não está destabilizado, o clube está unido", rematou.