Esta sexta-feira foi registado um novo sismo com magnitude 6,6 na escala de Richter, na Indonésia.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, citado pela Reuters, o epicentro do sismo registou-se a 153 quilómetros do nordeste de Raba, a uma profundidade de 564,7 quilómetros.

Até ao momento ainda não houve registo de mortos ou feridos.