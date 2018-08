Verão é sinónimo de...?

Concertos, descanso, dormir a sesta e concertos.

Conte-nos quais foram as suas melhores férias?

A minha profissão não me permite ter férias. Mas no ano passado passei uma semana no Algarve, num hotel em frente ao mar, na Praia da Falésia. Aquele mar do Algarve é muito simpático para mim.

E as piores?

No primeiro dia dessas férias, fui para a praia do meio-dia às quatro da tarde e sofri as consequências do calor a mais: queimaduras na pele, apanhei uma gripe de verão... Não foi bom.

Praia de eleição?

A Praia da Falésia é muito boa.

A que horas vai para a praia?

Agora, daqui para a frente, é sempre a partir das 17h00.

Faz desporto ou exercício físico durante as férias? Qual?

Faço um bocadinho de piscina e ando a pé aqui na quinta.

Qual é a melhor bola de Berlim?

Todas as bolas de Berlim com creme.

De que marisco não prescinde nesta época?

Usando as palavra do grande Eusébio, o melhor marisco são os tremoços. Depois dos tremoços, os percebes.

Férias é sinónimo de mais fotografias no Instagram ou de estar em modo offline durante dias?

Eu vivo o mais longe possível dos computadores e é sempre a Gabriela [mulher de José Cid] que trata disso.

Qual o objeto que leva sempre consigo na bagagem?

Uma água semi-fresquinha.

Com que figura pública gostaria de ir de férias e porquê?

Com o Tozé Brito, porque é meu amigo.

Se encontrar Marcelo Rebelo de Sousa na praia pede para tirar uma selfie?

Já tenho várias selfies com Marcelo Rebelo de Sousa. Ele gosta muito de mim e eu adoro o Marcelo.

Filme, livro e música que levava para uma ilha deserta?

Eu não me canso de ler ‘A Voz dos Deuses’ do João Aguiar. Quanto à música, levava os '10.000 anos depois entre Vénus e Marte'. Em relação ao filme, escolhia 'Morte em Veneza'.

O que não faz enquanto está de férias?

Grandes viagens e apanhar sol do meio-dia às quatro da tarde.

Qual a viagem que ainda não fez e não pode deixar de fazer?

Nenhuma, já andei pelo país inteiro. Talvez Timor, talvez vá com a Gabriela um dia destes.

Vai cometer excessos nestas férias?

Nenhuns! Estou de dieta.