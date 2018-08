Luís Filipe Vieira está internado num hospital privado em Lisboa desde quinta-feira, escreve o Correio da Manhã (CM) na edição desta sexta-feira.

De acordo com a mesma publicação, os motivos do internamento são desconhecidos, mas fonte do Benfica garante que o presidente do Benfica apenas se sentiu indisposto e teve tonturas e, por isso, acabou por ir para o hospital.

A mesma fonte esclarece ainda que Luís Filipe Vieira apenas ficou internado "porque tem problemas de sono". "Foi na sequência de um conselho médico, para que conseguisse descansar", garante.

Uma outra fonte dos encarnados, contactada pelo CM, revelou que se tratou de um problema de coluna sem gravidade, e desmentiu rumores de que o presidente tinha sofrido de um AVC.

No entanto, nenhum destes esclarecimentos foram confirmados oficialmente.