Frederico Morais terminou no 13.º posto do Taiti Pro, a sétima etapa do World Tour 2018, que está a decorrer na temida onda de Teahupoo. O surfista português foi eliminado na 3.ª ronda do evento taitiano, ao início da madrugada desta sexta-feira, pelo norte-americano Kolohe Andino, despedindo-se da competição.

Foi por menos de um ponto que Kikas acabou eliminado no heat 8 da 3.ª ronda, naquele que foi o quinto embate frente a Kolohe na presente temporada. O português apenas havia vencido o último duelo entre ambos, em J-Bay, na África do Sul, com o californiano a regressar, agora, novamente aos triunfos frente a Frederico - ainda não o tinha conseguido bater em baterias man-on-man.

Longe de outros anos em que contou com condições épicas e tubos bem grandes, Teahupoo ofereceu ondas pequenas, onde Kikas tentou impor o surf poderoso que lhe é característico. O surfista de Cascais esteve na frente da disputa até aos 10 minutos finais, mas depois Kolohe encontrou um raro tubo, virando a bateria e vencendo com 13,27 pontos contra 12,36.



Apesar da derrota na 3.ª ronda, Frederico conseguiu melhorar o registo que havia feito no ano passado em Teahupoo, depois de ter sido eliminado logo na 2.ª ronda. Ainda assim, este resultado deverá fazer com que o surfista português caia algumas posições no ranking, depois de ter chegado ao Taiti no 18.º posto mundial.



Do Taiti o circuito mundial segue para o Texas, nos Estados Unidos, onde de 6 a 9 de setembro se realiza o novo Surf Ranch Pro, no já famoso Surf Ranch - piscina de ondas desenvolvida por Kelly Slater. Será a segunda vez que Frederico Morais irá competir nesta onda artificial, depois da experiência ao serviço do team Europa na WSL Founders Cup.