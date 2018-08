Sììì, é já amanhã que Cristiano Ronaldo vai fazer o primeiro jogo oficial com a camisola da Juventus. Depois dos bons indicadores que deixou nos encontros da pré-época (2 golos em 2 jogos), com a equipa B e os sub-23 do clube, o internacional português tem o primeiro teste a sério em Verona. A Juventus, heptacampeã italiana, visita, na tarde deste sábado, o reduto do Chievo, que terminou na 13.º posição na tabela na temporada transata, num encontro que marcará o arranque da Liga italiana 2018/19.

Além do capitão das Quinas, o emblema de Turim conta ainda com outro português: o ex-Benfica João Cancelo, que também fez o gosto ao pé no jogo-treino da passada quarta-feira.

Apesar da Serie A só dar oficialmente o pontapé de saída amanhã, Itália, no geral, e os tiffosi, em particular, está rendida a CR7 desde que o craque português aterrou nos bianconeros. Contudo, apesar do avançado português estar há cerca de duas semanas integrado nas sessões de trabalho lideradas por Allegri, técnico da Juve, a nova estrela bianconera ainda continua a dar que falar... em solo espanhol.

Real Madrid e o pós-Ronaldo Além da Serie A, também a Liga Espanhola arranca este fim-de-semana. No domingo, os merengues vão receber o Getafe na primeira jornada da prova depois de já terem perdido o primeiro jogo oficial da época. O antigo clube de CR7 estreou-se da pior maneira nesta época 2018/19 com uma derrota na Supertaça Europeia. O Atlético de Madrid conquistou o troféu depois de ter vencido por 4-2 o dérbi madrileno, que ficou marcado não só pela ausência do português como pela estreia para esquecer de Lopetegui no comando técnico dos blancos.

Certamente que nem todos choram pela despedida de Cristiano Ronaldo de Madrid, a começar pelos colchoneros, que alcançaram a sua terceira Supertaça da UEFA, mas o técnico espanhol que rendeu Zidane no passado mês de junho precisa de começar já a inverter o rumo dos blancos numa altura em que os merengues já acusam as saudades que têm do ex-número 7. Mas, enquanto o Real vai definindo novas estratégias neste ataque ao campeonato, é Messi quem fica dono e senhor desta prova. O capitão do Barcelona está oficialmente com os holofotes virados para si, num momento em que a revalidação do título conquistado no último está longe de ser uma missão impossível. Na estreia na Liga, os blaugrana recebem o Alavés, no sábado. Porém, o argentino, que falou aos adeptos na passada quarta-feira, deixou uma promessa ainda maior: a de vencer a Champions.