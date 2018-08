De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso amarelo foi alargado a 15 distritos do país, e tem início amanhã, com término ao final do dia de domingo. À lista apenas não estão incluídos os distritos de Bragança, Vila Reak e Viseu.

O aviso tem início às 10h00 de sábado e prolonga-se até às 22h00 de domingo.

Segundo o IPMA, este sábado só os distritos de Bragança e da Guarda vão ter uma temperatura inferior aos 30 graus Celsius, com 29º. Já Évora e Beja vão atingir os 37º, Lisboa os 33º, Porto os 30º e Faro os 32º.

As temperaturas voltam a subir no domingo - dia em que os termómetros vão atingir 39º em Santarém e Évora, 37º em Lisboa e 32º no Porto e em Faro.

O IPMA explicou ontem que esta subida das temperaturas é uma “situação característica do período de verão”, e que se deve ao “transporte de uma massa de ar quente e seco com trajeto pela Península Ibérica e Marrocos”.