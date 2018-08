A TAP decidiu pôr fim às viagens gratuitas para membros do governo, em deslocações oficiais, avançou ontem o jornal de “Negócios”.

No entanto, a companhia aérea ainda está em fase de negociações com o governo, de modo a encontrar uma solução justa para ambas as partes.

Uma das propostas apresentadas pela TAP passa por cobrar tarifas especiais ou pacotes de desconto, ao invés de oferecer as passagens.