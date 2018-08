Em 2017, os portugueses gastaram mais que nunca em portagens.:1035 milhões de euros. Mais de metade do valor, 557,2 milhões de euros, foi parar aos cofres da empresa responsável pela gestão de grande parte das autoestradas portuguesas, Brisa.

A Lusoponte, responsável pelas duas pontes sobre o rio Tejo arrecadou cerca de 79 milhões de euros.

De acordo com o estudo da Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens este número representa um aumento de 65% face a 2012, ano em que as receitas atingiram o valor mais baixo da última década, 628 milhões de euros.

A contribuir para este aumento esteve o crescimento do tráfego automóvel, 6,2% no ano passado, a atualização de preços as portagens, com cerca de 22 das taxas, 5 sentimos em maior parte dos casos.