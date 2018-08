Depois de terem sido chamados a um empreendimento turístico em Pataias, Alcobaça, dois militares da GNR foram agredidos e atropelados. Os agentes ficaram com ferimentos ligeiros, disse à lusa fonte dos bombeiros e da GNR.

O proprietário do estabelecimento turístico da Burinhosa injuriou e agrediu os dois militares por alegadamente não ter acatado as ordens da GNR que tinha sido chamada ao local por haver problemas com hóspedes, avança a mesma fonte. O homem chegou mesmo a atropelar os militares com a sua viatura.

O proprietário, que acabou por ser detido, e os dois militares foram transportados pelos bombeiros de Pataias ao hospital com ferimentos ligeiros. Os bombeiros foram chamados ao posto da GNR pelas 14h25, onde os três estavam. Entretanto todos tiveram alta hospitalar.

O sujeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito ao termo de identidade e residência até ao fim do inquérito.