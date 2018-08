Matteo Salvini esteve presente numa festa da Liga do Norte - o seu partido - em Messina, escreve o La Repubblica.

As imagens da festa mostram o ministro divertido e sorridente, a cortar um bolo que tem escrito 'Vence a equipa'. Todas estas fotografias partilhadas nas redes sociais estão a gerar polémica.

Na internet, houve quem se indignasse e perguntasse por que razão “o ministro não foi a Génova? Porque é que não cancelou aquele jantar?”. Matteo Salvini optou por não alterar a sua agenda mesmo depois de ter tomado conhecimento do que se tinha passado e que se tratava de uma "tragédia imensa", como referiu o governo italiano na altura.

Há ainda quem fale de "dano moral" e houve mesmo quem pedisse a demissão do responsável.

Vários membros de outros partidos italianos acusaram o ministro de falta de bom senso, afirmando que é um choque ver um responsável do país a divertir-se numa festa perante uma situação tão trágica.

Matteo Orfini, líder do Partido Democrático, foi um dos que lamentou os festejos de Salvini, ressalvando que as celebrações deste “nas horas dramáticas de Génova, que são um estalo na dor do nosso país”.

