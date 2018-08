Um grupo de pessoas que passeava por Berlim uma nova secção do Muro de Berlim com 20 metros.

A descoberta foi feita junto do Südpanke-Park, por trás de uns arbustos, perto da sede moderna do Serviço Federal de Inteligência da Alemanha, revela o The Local Germany.

De acordo com a imprensa local, os funcionários da Fundação do Muro de Berlim ficaram perplexos com a secção descoberta, uma vez não tinha o topo curvado típico do muro. No entanto, depois de uma detalhada análise, puderam afirmar que se trata mesmo de uma +arte do muro que separava a chamada "faixa da morte" de Berlim Oriental, escreve o Der Tagesspiegel.

A "faixa da morte" era uma zona intermediária entre os dois muros, onde os guardas das torres de vigia atiravam em qualquer um que tentasse fugir da Alemanha Oriental.

Vários especialistas afirmam que mais descobertas como estas podem ainda surgir. "Sempre pode haver novas secções menores escondidas em algum lugar da cidade", disse o representante da Fundação do Muro de Berlim, Gesine Beutin, ao Deutsche Welle.