O número de doentes que estão isolados devido a uma bactéria multirresistente no Centro Hospital do Tâmega e Sousa (CHTS), em Penafiel, aumentou para 35.

"Existem neste momento em isolamento 35 doentes, sendo que destes se mantém o mesmo número de infetados, sete, e os restantes são somente portadores", lê-se num comunicado do CHTS, a que a Agência Lusa teve acesso.

O hospital revelou que 26 doentes do Hospital Padre Américo estavam em isolamento, por estarem infetados ou serem portadores da bactéria multirresistente 'klebsiella pneumoniae carbapenemase' (KPC), no passado domingo. Esta quinta-feira, o CHTS afirmou que a situação “mantém-se perfeitamente controlada” e que este aumento do número de portadores se deve ao rigor acrescido colocado no rastreio”.

"Na maioria dos casos, quando detetados, as pessoas apenas são portadoras e não infetadas (...) na comunidade hospitalar, não existindo contacto com outro tipo de infeção, a bactéria desaparece ao fim de algum tempo, motivo pelo qual, e preventivamente, os portadores são colocados em isolamento, tal como aconteceu no CHTS", refere o comunicado.

O hospital diz ainda que está a cumprir o protocolo e as orientações da Direção-Geral da Saúde, com alargamentos de rastreio.

Na próxima semana, o CHTS voltará a comunicar o ponto de situação.