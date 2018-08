O número de zonas balneares com banho desaconselhado ou proibido duplicou este ano, comparativamente ao período homólogo de 2017, segundo revelou esta quinta-feira a associação Zero.

Em comunicado a associação referiu que até 15 de agosto, 38 praias foram afetadas por esse desaconselhamento. “Apesar de estarem identificadas mais zonas balneares em relação a 2017, existindo atualmente 608 praias, 480 costeiras ou de transição e 128 interiores, e dos problemas serem mesmo assim relativamente diminutos e esporádicos, houve um aumento considerável de perturbações de qualidade da água nas praias portuguesas", afirma a nota.

A maior parte dos casos verificou-se em zonas balneares interiores que estão “mais suscetíveis a descargas ou falta de tratamento de águas residuais ou praias costeiras com ribeiras ou rios próximos cuja qualidade é afetada por episódios causados por fontes de poluição ou na sequência de contaminação associada a poluição difusa aquando de precipitação intensa, faltando medidas adequadas de controlo”.

A Zero disse ainda que metade destes cenários ocorreram em zonas com classificação excelente, relembrando que isto se deve tratar “de episódios esporádicos que, no contexto da legislação, até podem não pôr em causa a sua qualidade, mas que devem ter as suas causas devidamente averiguadas”.