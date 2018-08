O Ministério Público (MP) pediu a detenção imediata do antigo deputado do PSD, Duarte Lima, e de Vítor Raposo, também envolvido no esquema de burla de 47 milhões de euros (utilizando o dinheiro do antigo Banco Português de Negócios), no âmbito do caso Homeland, avança a Sábado.

O MP pede que Duarte Lima cumpra uma pena de seis anos.

Recorde-se que, além do caso Homeland, o ex-deputado enfrenta ainda outros processos judiciais e, caso venha a ser condenado, a sua pena final poderá ser agravada. Agora, Duarte Lima aguarda pela leitura da sentença no julgamento de abuso de confiança, em que está acusado de se ter apropriado de mais de cinco milhões de euros de Rosalina Ribeiro.