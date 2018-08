Portugal está fora do ‘top 5’ do ranking da FIFA, pela primeira vez desde 2016. Depois da prestação no Mundial 2018’, em que a seleção liderada por Fernando Santos não passou dos oitavos de final da competição, a FIFA colocou agora Portugal em sétimo lugar na hierarquia mundial.

A seleção Portuguesa está assim com 1599 pontos, menos 16 do que a Inglaterra, sexta classificada no ranking, no dia em que também se estreia a nova fórmula de cálculo de pontos.

Na liderança está a França, atual campeã do mundo, que subiu seis posições no ranking. A Alemanha, anterior líder, depois do Campeonato do Mundo, caiu 14 posições no ranking.

Recorde-se que, em 2016, com o título de Campeã Europeia, a seleção portuguesa subiu ao terceiro lugar no ranking da FIFA, numa altura em que estava na oitava posição.