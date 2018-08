Comer é para mim, sem dúvida, um dos maiores prazeres da vida, bem como preparar e servir mas, acima de tudo, partilhar. Existe algo quase mágico nisto que me enche a alma. E não passa por preferências de lugares, mas a culinária do Médio Oriente tem algo particular. Está cheia de história e tradição, mas também é fresca, saudável, rica e muito, muito aromática. E não é preciso ser-se vegetariano para apreciar tabouleh ou baba ghanoush. Mas hoje trago o falafel, esse salgadinho de grão-de-bico que se tornou popular entre os vegetarianos e veganos, e decidi dar lhe um extra kick com jeera/cominho .

Além dos seus usos culinários, é conhecido pelas suas propriedades medicinais desde a Antiguidade. Excelente fonte de ferro, ajuda na digestão, aumenta o sistema imunológico e tem propriedades anticancerígenas. A cultura islâmica acredita que pode curar qualquer tipo de doença, exceto a morte, enquanto na Bíblia é referido como a semente curativa e preta. Nos tempos antigos era até usado como método de pagamento de impostos e dívidas. Aqui vai a minha receita saudável de falafel assado com sementes de jeera e ervas aromáticas.

Falafel com Sementes de Jeera & Ervas Aromáticas

2 copos de grão-de-bico demolhado (entre 12 e 24h )

1 cebola

1 dente de alho (poderá pôr mais 2)

1 colher de chá de jeera em pó

1 colher de chá de sementes de jeera torradas

1 colher de chá de tahini (opcional)

1 mão-cheia de coentros frescos

1 mão-cheia de salsa fresca

1 mão-cheia de hortelã fresca

1 copo de farinha de grão-de-bico

1 colher de sopa de azeite extravirgem

Óleo de coco para untar o tabuleiro

Método

1. Escorra bem o grão-de-bico e coloque no processador com os demais ingredientes. Se o processador for pequeno, faça em duas partes.

2. Depois de bem triturado, deixe repousar 30 minutos no frio, modele as bolinhas e coloque numa assadeira untada com óleo de coco. Leve ao forno aquecido a 180 graus até ficarem douradinhas, durante 25 minutos.

3. Sirva em espetinhos com uma salada fresca ou raita (veja a receita em https://ionline.sapo.pt/618992).

Torrar especiarias

Aqueça uma frigideira pesada até sentir o calor ao colocar a mão acima da base.

Deite as especiarias na frigideira e em lume médio. Mexa-as ou sacuda a frigideira constantemente.

Deixe que as especiarias escureçam e fumeguem um pouco - é sinal de que os óleos estão a libertar-se. Retire do lume e, se começarem a escurecer muito depressa, retire-as da frigideira.