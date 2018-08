Solaris Sunset Empire

A Praia da Rocha, em Portimão, recebe desde ontem a Solaris Sunset Empire, uma festa que reúne alguns dos melhores djs do mundo. Nomes como Afrojack e Juicy M vão animá-lo durante todo o dia, já que esta festa começa às 14 horas e dura até à 1 da manhã. Os bilhetes ainda estão à venda.

Echo

As noites de Tavira ganharam forma com a abertura do Echo, antiga Ubi Bubi, e hoje espera-o uma festa com muito soul. Numa noite dedicada ao Hip Hop e R&B, ProfJam vai ser o convidado principal, Bronxnight e Dj Sanches vão completar o cartaz. Este é o melhor cartão de boas vindas ou adeus às férias nesta zona do Sotavento Algarvio.

Bliss

A conhecida discoteca de Vilamoura recebe esta quarta-feira o MC Fioti, autor da música “Bum Bum Tam Tam”. Se é amante do funk, a organização promete que esta é a noite ideal para si, numa festa que se tem como mote o “I love funk” (Eu adoro funk).

Le Club Santa Eulália

Festas temáticas e “sunsets” são os ingredientes desta discoteca de Albufeira que já foi o paraíso dos amantes de música de dança quando era a Locomia. Hoje os ritmos são mais calmos e a faixa etária é diferente da de então. Casais em férias procuram divertir-se numa das discotecas com melhor localização do país: mesmo em cima da Praia de Santa Eulália.

Lick

A antiga Kadoc tornou-se numa das paragens obrigatórias do Algarve e hoje vai estar “todo o mundo bem” ao som da música brasileira. Carolina é a convidada principal do Lick e cantora de uma das músicas mais badaladas do verão, “Mafiosa”. No Lick vai poder encontrar várias pistas de dança e, além da música, o restaurante Guilty de Olivier da Costa.

Sem Espinhas Natura

Com os pés na areia e o corpo a mexer ao som da música, esta discoteca em Castro Marim convida-o a passar a noite ao som de ritmos quentes. Deejay Telio e Deedz B vão fazer as honras da casa. Os autores de músicas como “Não atendo” e “Esfrega esfrega”, querem a praia do Cabeço a cantar toda a noite.

Jardim na Villa

O espaço em Vilamoura parece já fazer parte dos planos noturnos de quem passa férias nesta zona do Algarve. Apesar de ser um restaurante, é escolhido por muitos para beber um copo e descontrair ao som de boa música ambiente. O Jardim é considerado o espaço com melhor ambiente do Algarve.

NoSolo Agua

Se está ou vai para Vilamoura e sair à noite não é o seu plano preferido, não se preocupe, o NoSolo Agua prepara-lhe um sunset especial. Hoje, depois de um bom mergulho na Praia da Falésia, Tiago Cruz vai fazê-lo dançar até anoitecer. Apreciar a bonita paisagem vista deste bar, tirar algumas fotografias ao pôr do sol e divertir-se são os requisitos obrigatórios, num ambiente musculado.