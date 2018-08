Já não é a primeira vez que a Meo regista prejuízos, e é o segundo que acontece sob a gestão da Altice. Em 2017 a Meo teve um resultado líquido negativo de 157 milhões de euros, um valor 13,2 milhõe acima do registado no período homologo, avança o Jornal Público.

O relatório e contas da operadora de telecomunicações justifica este resultado com o peso dos juros pagos à acionista PT Portugal, que no ano passado atingiu os 318 milhões de euros.

Estes juros remontam à compra da PT Portugal à brasileira Oi, por parte da Altice Portugal que acabou por transferir as responsabilidades do empréstimo feito junto do seu único acionista, a Altice West Eurpoe, para a própria PT, num valor de 5.593,9 milhões de euros. Esta dívida tem “vencimento em 2025 e vencem juros à taxa anual de 6,4%”, um encargo que está associado à Meo.

Segundo o relatório e contas, no final de 2017, o valor a pagar pela Meo atingia os 4.910 milhões de euros – a soma do empréstimo para a compra da PT Portugal à Oi e dos 125 milhões de euros de dívida no âmbito do sistema de tesouraria centralizada do grupo.