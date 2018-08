O risco de queda da estrutura da ponte que esta terça-feira colapsou em Génova levou as autoridades a evacuar as habitações que se encontram debaixo do viaduto. Ao todo foram retiradas 632 pessoas de 11 edifícios.

Segundo o jornal italiano Rai, há 311 famílias que tiveram de deixar as suas casas. 34 pessoas estão a alojadas no centro cívico da cidade.

O risco de desabamento das restantes partes da ponte foram a principal razão apresentada pelas equipas de resgate.

Os processo de verificação está em curso. “As casas foram evacuadas e no momento não há indício de risco, explicou ao jornal italiano o comandante provincial dos bombeiros, Fabrizio Piccinini. “A estrutura é constantemente monitorizada e existem variações comparando com as informações desde o primeiro momento”, acrescenta o porta-voz dos bombeiros, Luca Cari.

As equipas de bombeiros e de resgate continuam a operação de busca pelos desaparecidos. O número de mortos tem vindo a crescer estando nas 39 vítimas mortais, entre elas três crianças. Há também 16 feridos, dos quais 12 estão em estado grave.