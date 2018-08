Verão é sinónimo de...?

Praia.

Quais foram as suas melhores férias?

As que fiz noutros meses que não o de agosto.

E as piores?

Não me lembro de férias de que não tenha gostado mas, se pudesse escolher, nunca as tirava em agosto.

Qual é a sua praia preferida?

Odeceixe, Carvalhal ou Almograve.

A que horas vai para a praia?

De manhã cedo e ao final da tarde.

Faz desporto ou exercício físico durante as férias? Qual?

Faço, sobretudo caminhadas.

Qual é a melhor bola-de-berlim?

A tradicional, com creme.

De que marisco não prescinde nesta época?

Prescindo de todos.

Férias é sinónimo de mais fotografias no Instagram ou de estar em modo offline durante dias?

Mais modo offline.

Qual o objeto que leva sempre consigo na bagagem?

Tudo o que “soa” a praia.

Com que figura pública gostaria de ir de férias e porquê?

Com nenhuma em particular.

Se encontrar Marcelo Rebelo de Sousa na praia pede para tirar uma selfie?

Não.

Filme, livro e música que levava para uma ilha deserta?

Para a minha “ilha deserta”, ou seja, para as minhas férias levo música muito variada e um livro, que ando para ler há tempos, da Ana Maria de Carvalho chamado “Não se Pode Morar Nos Olhos de Um Gato”. Ando também com vontade de rever, agora com os meus filhos, documentários como “Lixo Extraordinário”, “O Crepúsculo da Vida”, ou “Pare, Escute, Olhe”.

O que não faz enquanto está de férias?

Faço incomparavelmente menos cozinhados.

Qual a viagem que ainda não fez e não pode deixar de fazer?

Ásia.

Vai cometer excessos nestas férias?

Vou, em muito do que não consigo exceder durante o resto do ano.