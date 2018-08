Depois do governo ter afirmado que não ia interferir nas escolhas para os oradores da Web Summit, Paddy Cosgrave anuncia que vai retirar o convite a Marine Le Pen.

O anúncio foi feito esta quarta-feira através de uma publicação no Twitter. “É claro para mim agora que a decisão correta para a Web Summit é retirar o convite a Marine Le Pen”, escreveu o presidente da empresa que organiza o evento.

Esta decisão surge na sequência dos “conselhos que a organização recebeu” e da “enorme reação online” contra a participação da líder do partido de extrema-direita francês. “A sua presença é desrespeitosa, em particular para com o país que acolhe o evento”, explica Cosgrave. “É também ainda desrespeitosa para algumas das dezenas de milhares de pessoas de todo o mundo que se irão juntar a nós.”

“O problema do ódio, da liberdade de expressão e das plataformas tecnológicas são alguns dos desafios de 2018. Vamos duplicar os nossos esforços para abordar estes problemas com maior cuidado na Web Summit”, garantiu o presidente.