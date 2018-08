A Polícia de Segurança Pública publico um vídeo a explicar como se deve fazer o desafio que #InMyFeelings em segurança.

No vídeo, publicado no Instagram, um polícia que vai a conduzir um carro, para o veículo, puxa o travão de mão sai do carro e fecha a porta. No vídeo pode ainda ler-se que a coima para a “prática de atos que comprometam a segurança, a visibilidade ou comodidade dos utilizadores da via” pode ir dos 60 ao 300 euros.

O desafio #InMyFeelings consiste em dançar em cima, dentro ou ao lado de um carro em andamento e já provocou vários feridos. David Carreira foi um dos que aderiu a este desafio, estando o vídeo a ser analisado pela PSP para averiguação de coima a aplicar.